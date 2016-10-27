У берегов Ливии погибли более 90 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Более 90 мигрантов погибли в результате того, что их лодка была повреждена после выхода из ливийского побережья. Об этом заявил пресс-секретарь ливийского флота, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Представитель флота Ливии Аюб Гассим сообщил, что береговая охрана спасла 29 человек у побережья Ливии в международных водах.
По его словам, на лодке находились 126 мигрантов, в основном из Африки. Мигранты выплыли из Таджури, что на западе Ливии в среду утром.
Отмечается, в 2016 году зафиксировано больше всего смертей в Средиземном море среди мигрантов.
Как сообщал УНН, по данным ООН с начала года в Средиземном море погибли 3740 мигрантов.