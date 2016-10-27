У берегов Ливии погибли более 90 мигрантов

Представитель флота Ливии Аюб Гассим сообщил, что береговая охрана спасла 29 человек у побережья Ливии в международных водах.

По его словам, на лодке находились 126 мигрантов, в основном из Африки. Мигранты выплыли из Таджури, что на западе Ливии в среду утром.

Отмечается, в 2016 году зафиксировано больше всего смертей в Средиземном море среди мигрантов.

Как сообщал УНН, по данным ООН с начала года в Средиземном море погибли 3740 мигрантов.