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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Біля Австралії сфотографували восьминога рідкісного забарвлення

Біля Австралії сфотографували восьминога рідкісного забарвлення

Київ • УНН

 • 40056 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Рідкісний ковдроподібний восьминіг, який мешкає у відкритому океані, був помічений на мілководді біля острова Леді Елліот. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вundabergno.

Деталі

Морський біолог і головний гід по рифам Джасінта Шеклтон нещодавно зняла дивовижні кадри та фотографії восьминога з яскраво-помаранчевою «ковдрою», яка різко контрастує на тлі блакитного кольору океану.

Ці тварини дуже рідко зустрічаються в природі. Як повідомила біолог, на знімках восьминіг-дівчинка, а першого живого самця помітили лише в 2002 році.

За даними Фонду Великого Бар’єрного рифу, ковдроподібний восьминіг проводить більшу частину свого життя, плаваючи у відкритому океані.

Восьминіг отримав свою назву від свого аналога: самка ковдрового восьминога має довгий м’ясистий «накид», що охоплює його щупальця. Цей плащ робить восьминога більшим і страшнішим для потенційних хижаків.

Відео із зануренням фотогрф розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публикация от Jacinta Shackleton • Ocean (@jacintashackleton)

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