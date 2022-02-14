Біля Австралії сфотографували восьминога рідкісного забарвлення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Рідкісний ковдроподібний восьминіг, який мешкає у відкритому океані, був помічений на мілководді біля острова Леді Елліот. Про це повідомляє УНН з посиланням на Вundabergno.
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Морський біолог і головний гід по рифам Джасінта Шеклтон нещодавно зняла дивовижні кадри та фотографії восьминога з яскраво-помаранчевою «ковдрою», яка різко контрастує на тлі блакитного кольору океану.
Ці тварини дуже рідко зустрічаються в природі. Як повідомила біолог, на знімках восьминіг-дівчинка, а першого живого самця помітили лише в 2002 році.
За даними Фонду Великого Бар’єрного рифу, ковдроподібний восьминіг проводить більшу частину свого життя, плаваючи у відкритому океані.
Восьминіг отримав свою назву від свого аналога: самка ковдрового восьминога має довгий м’ясистий «накид», що охоплює його щупальця. Цей плащ робить восьминога більшим і страшнішим для потенційних хижаків.
Відео із зануренням фотогрф розмістила на своїй сторінці в Instagram.