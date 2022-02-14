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15 марта, 19:03 • 100540 просмотра

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Возле Австралии сфотографировали осьминога редкосной расцветки

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Редкий одеяльцевидный осьминог, обитающий в открытом океане, был замечен на мелководье у острова Леди Эллиот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вundabergno.

Детали

Морской биолог и главный гид по рифам Джасинта Шеклтон недавно сняла удивительные кадры и фотографии осьминога с ярко-оранжевой "одеялом", которая резко контрастирует на фоне голубого цвета океана.

Эти животные очень редко встречаются в природе. Как сообщила биолог, на снимках осьминог-девочка, а первого живого самца заметили лишь в 2002 году.

По данным Фонда Большого Барьерного рифа, одеяло-осьминог проводит большую часть своей жизни, плавая в открытом океане.

Осьминог получил свое название от своего аналога: самка одеяльного осьминога имеет длинный мясистый "накид", охватывающий его щупальца. Этот плащ делает осьминога больше и страшнее для потенциальных хищников.

Видео с погружением фотогрф разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация вот Jacinta Shackleton * Ocean (@jacintashackleton)

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