Возле Австралии сфотографировали осьминога редкосной расцветки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Редкий одеяльцевидный осьминог, обитающий в открытом океане, был замечен на мелководье у острова Леди Эллиот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вundabergno.
Детали
Морской биолог и главный гид по рифам Джасинта Шеклтон недавно сняла удивительные кадры и фотографии осьминога с ярко-оранжевой "одеялом", которая резко контрастирует на фоне голубого цвета океана.
Эти животные очень редко встречаются в природе. Как сообщила биолог, на снимках осьминог-девочка, а первого живого самца заметили лишь в 2002 году.
По данным Фонда Большого Барьерного рифа, одеяло-осьминог проводит большую часть своей жизни, плавая в открытом океане.
Осьминог получил свое название от своего аналога: самка одеяльного осьминога имеет длинный мясистый "накид", охватывающий его щупальца. Этот плащ делает осьминога больше и страшнее для потенциальных хищников.
Видео с погружением фотогрф разместила на своей странице в Instagram.