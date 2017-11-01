Біля Авдіївки на стовпі виявили тіло чоловіка

За словами кореспондента, на залізничному шляху Авдіївка-Очеретино машиніст потягу побачив, що на стовпі електродротів знаходиться чоловік, який не подає ознак життя.

Повідомлення про трагедію надійшло до правоохоронців о 05:30 ранку. За інформацією свідків в селищі Петрівське Ясинуватського району біля залізничних колій на стовпі знаходиться тіло людини. На місці правоохоронцями було встановлено, що загиблий є місцевим мешканцем 1963 року народження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столичному парку знайшли повішеним чоловіка

За попередніми даними, в цей день через обрив дротів в оселі загиблого було відсутнє світлопостачання. Чоловік вирішив самостійно вирішити цю проблему. В результаті удару струмом він загинув на місці.

Правоохоронці кваліфікують цей факт, як нещасний випадок. Проводиться подальша перевірка.