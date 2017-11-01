Возле Авдеевки на столбе обнаружили тело мужчины

По словам корреспондента, на железнодорожном пути Авдеевка-Очеретино машинист поезда увидел, что на столбе электропроводов находится человек, который не подает признаков жизни.

Сообщение о трагедии поступило в милицию в 05:30 утра. По информации свидетелей в поселке Петровское Ясиноватского района возле железнодорожных путей на столбе находится тело человека. На месте стражи порядка установили, что погибший является местным жителем 1963 года, сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

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По предварительным данным, в этот день из-за обрыва проводов в доме погибшего не было света. Мужчина решил самостоятельно устранить эту проблему. В результате удара током он погиб на месте.

Правоохранители квалифицируют этот факт, как несчастный случай. Проводится проверка.