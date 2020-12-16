Більшість українців все ще підтримують інтеграцію України в ЄС і НАТО

“Українці переважно виступають за продовження інтеграційного курсу держави до ЄС і НАТО. 44,35% опитаних хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО. Відтак прибічниками членства в ЄС є 66,63% українців (ми додали тих, хто лише за ЄС, та тих, хто і за ЄС, і за НАТО). 48,42% українців виступають за членство країни в НАТО”, - йдеться в результатах опитування.

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.

Нагадаємо, майже 60% українців вважають, що Росія не припинить агресію проти України, навіть якщо наша країна відмовиться від свого прозахідного курсу.