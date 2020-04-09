Більшість українців підтримують карантин на Великдень, але пік COVID-19 ще попереду – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Більшість українців підтримують карантинні заходи та проект "Великдень вдома", коли богослужіння можна подивитися у трансляції. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, за даними ОП, до 70% громадян України підтримують заходи карантину й лише 3% - збираються відвідати церкву.
"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку", – сказав Зеленський.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень до "Укрпошти" на безкоштовну доставку освячених пасок, постійно надходять нові.
На нараді повідомили, що до України прибуло ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.
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Доставлені медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.
"Було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах. За відсутності у продажу цих елементарних засобів захисту - будуть вжиті заходи адміністративного реагування", - повідомляє пресслужба.
Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту.
Як повідомлялося в УНН, на нараді під головуванням Зеленського було вирішено, що уряд має змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях.