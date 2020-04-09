Зеленський знову зібрав нараду щодо COVID-19: говорили про розподіл медзасобів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Уряд має змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з COVID-19 у лікарнях. Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
“В одному з госпіталів Кіровоградщини — 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі — на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них”, — заявив Глава держави.
Окрім того, на нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень, лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися.
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“Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко”, — зазначив Зеленський.
У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський заявив, що до здійснення контролю за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах, буде залучена СБУ.