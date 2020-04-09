Зеленский снова собрал совещание по COVID-19: говорили о разделе медсредств

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.