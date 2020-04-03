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СБУ здійснюватиме контроль за розподілом медзасобів у регіонах - Зеленський

Київ • УНН

 • 10370 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. До здійснення контролю за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах, буде залучена СБУ. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Мною поставлено завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все що ми отримуємо — все віддаємо в області”, — сказав Зеленський.

З його слів “притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або ще гірше — продавати медзасоби ми не дамо нікому”.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.

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