СБУ здійснюватиме контроль за розподілом медзасобів у регіонах - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. До здійснення контролю за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах, буде залучена СБУ. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
“Мною поставлено завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все що ми отримуємо — все віддаємо в області”, — сказав Зеленський.
З його слів “притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів або ще гірше — продавати медзасоби ми не дамо нікому”.
Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.