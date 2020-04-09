Большинство украинцев поддерживают карантин на Пасху, но пик COVID-19 еще впереди - Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.