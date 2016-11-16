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Більшість росіян хочуть надалі бачити В.Путіна на посаді президента

Більшість росіян хочуть надалі бачити В.Путіна на посаді президента

Київ • УНН

 • 10425 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Більшість росіян (63%) хочуть бачити Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації після завершення його президентського терміну. Про це йдеться в даних опитування "Левада-центру", проведеного 21-24 жовтня 2016 року, передає УНН.

63% населення Росії хочуть бачити В.Путіна президентом після завершення його президентського терміну, але 19% опитувачів все ж проголосували проти нього. І ще 19% не змогли дати відповідь.

Майже половина респондентів (49%) сумніваються, що до 2018 року в Росії може з'явитися більш ефективний лідер, який буде здатний замінити Путіна на посаді президента РФ, але 26% опитувачів все ж допускають таку можливість.

Відповідно до даних "Левада-центру", опитування було проведене 21-24 жовтя 2016 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%; 2,0% для показників, близьких до 10%; 1,5% для показників, близьких до 5%.

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