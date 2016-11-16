Большинство россиян хотят в дальнейшем видеть В.Путина на посту президента
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Большинство россиян (63%) хотят видеть Владимира Путина на посту президента Российской Федерации после завершения его президентского срока. Об этом говорится в данных опроса "Левада-центра", проведенного 21-24 октября 2016 года, передает УНН.
63% населения России хотят видеть В.Путина президентом после завершения его президентского срока, но 19% опросников все же проголосовали против него. И еще 19% затруднились с ответом.
Почти половина респондентов (49%) сомневаются, что к 2018 году в России может появиться более эффективный лидер, который будет способен заменить Путина на посту президента РФ, но 26% опросников все же допускают такую возможность.
Согласно данным "Левада-центра", опрос был проведен 21-24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2,0% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.