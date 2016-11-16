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15 марта, 19:03 • 109321 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150001 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120538 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106997 просмотра

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Большинство россиян хотят в дальнейшем видеть В.Путина на посту президента

Большинство россиян хотят в дальнейшем видеть В.Путина на посту президента

Киев • УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Большинство россиян (63%) хотят видеть Владимира Путина на посту президента Российской Федерации после завершения его президентского срока. Об этом говорится в данных опроса "Левада-центра", проведенного 21-24 октября 2016 года, передает УНН.

63% населения России хотят видеть В.Путина президентом после завершения его президентского срока, но 19% опросников все же проголосовали против него. И еще 19% затруднились с ответом.

Почти половина респондентов (49%) сомневаются, что к 2018 году в России может появиться более эффективный лидер, который будет способен заменить Путина на посту президента РФ, но 26% опросников все же допускают такую ​​возможность.

Согласно данным "Левада-центра", опрос был проведен 21-24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2,0% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

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