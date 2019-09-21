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Більшість поляків підтримують вимогу виплати Німеччиною репарацій

Більшість поляків підтримують вимогу виплати Німеччиною репарацій

Київ • УНН

 • 9667 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Більшість поляків (69%) переконані у слушності дій польської влади, яка виступає за виплату Німеччиною репарацій за завдану шкоду в роки Другої світової війни. Про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром досліджень громадської думки (CBOS) Польщі, наприкінці серпня, повідомляє УНН з посиланням на Interia.pl.

Згідно з дослідженням, частка тих, хто підтримує ідею виплати Німеччиною репарацій Польщі з 2017 року зросла на 15% - до 69%. Проти цього рішення виступає 21% респондентів. Кількість тих, хто виступає проти репарацій, відповідно, також зменшилася на 15%.

Загалом, більшість осіб, які виступають за виплату Німеччиною репарацій, є серед поляків з консервативними поглядами, найменше – серед лібералів та прихильників лівої ідеології.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що у Польщі немає жодних підстав вимагати репарацій.

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