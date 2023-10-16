Більшість німців підтримують рішення Шольца поки не давати Україні Taurus - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Більшість німців підтримують рішення канцлера ФРН Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це повідомляє Dpa із посиланням на результати опитування, пише УНН.
Деталі
За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov, з позицією Шольца щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus погоджуються 55% респондентів. Тоді як неправильною її вважають 26% опитаних.
Доповнення
На початку жовтня, після кількох місяців роздумів, Шольц вирішив поки що не постачати Україні високоточну зброю з дальністю стрільби 500 кілометрів. Він обґрунтував це тим, що Німеччина може бути втягнута у війну. Шольц побоюється, що російська територія може бути уражена ракетами Taurus.
Додамо
Як зазначає видання, Німеччина вважається другим за важливістю постачальником зброї в Україну після США. ФРН вже надала Україні, серед іншого, бойові танки, важку артилерію та системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими нападниками. Це викликало неоднозначну реакцію серед населення. 39% опитаних YouGov вважають, що військова підтримка заходить занадто далеко. 29% вважають, що постачається саме та кількість зброї, яка необхідна. 18% вважають, що німецький уряд повинен надати ще більше зброї.
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