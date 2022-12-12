Більшість громадян США не хочуть, щоб Джо Байден балотувався на другий термін - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Згідно з новим опитуванням, близько 70% американців вважають, що президенту США Джо Байдену не слід балотуватися на другий термін у 2024 році, інформує УНН.
Деталі
Загальноамериканський економічний огляд CNBC показав, що 57% демократів кажуть, що Байден не повинен балотуватися на пост президента, а також 86% республіканців та 66% опитаних громадян.
Загальне схвалення президента впало до 41% з 46% у жовтневому опитуванні, а його несхвалення зросло з 50% до 54%.
Згідно з опитуванням, лише 14% респондентів вважають економіку «хорошою чи відмінною», а рейтинг схвалення економіки Байдена впав із 40% до 38%.
Також з'ясувалося, що 61% населення вважає, що колишній президент Дональд Трамп не має балотуватися на пост президента. Серед опитаних 88% були демократами, 37% республіканцями та 61% громадян.
Всеамериканський економічний огляд CNBC проводився з 26 до 30 листопада, у ньому взяв участь 801 респондент. Похибка опитування склала 3,5 відсоткових пункти.
Додамо
Опитування проводиться після того, як Байден та його партія здобули ключові перемоги на проміжних виборах, у тому числі перемогу сенатора Ворнока над претендентом від республіканців Вокером у другому турі виборів у Джорджії минулого тижня, що ще більше забезпечило демократам контроль більшості у Сенаті.