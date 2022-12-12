Большинство граждан США не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Согласно новому опросу, около 70% американцев считают, что президенту США Джо Байдену не следует баллотироваться на второй срок в 2024 году, информирует УНН.
Детали
Общеамериканское экономическое обозрение CNBC показало, что 57% демократов говорят, что Байден не должен баллотироваться на пост президента, а также 86% республиканцев и 66% опрошенных граждан.
Общее одобрение президента упало до 41% с 46% в октябрьском опросе, а его неодобрение выросло с 50% до 54%.
Согласно опросу, только 14% респондентов считают экономику «хорошей или отличной», а рейтинг одобрения экономики Байдена упал с 40% до 38%.
Также выяснилось, что 61% населения считает, что бывший президент Дональд Трамп не должен баллотироваться на пост президента. В числе опрошенных 88% были демократами, 37% республиканцами и 61% граждан.
Всеамериканский экономический обзор CNBC проводился с 26 по 30 ноября, в нем принял участие 801 респондент. Погрешность опроса составила 3,5 процентных пункта.
Добавим
Опрос проводится после того, как Байден и его партия одержали ключевые победы на промежуточных выборах, в том числе победу сенатора Ворнока над претендентом от республиканцев Уокером во втором туре выборов в Джорджии на прошлой неделе, что еще больше обеспечило демократам контроль большинства в Сенате.