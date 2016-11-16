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Більше третини жителів країни впевнені, що не зможуть оплатити комунальні послуги - С.Арбузов

Більше третини жителів країни впевнені, що не зможуть оплатити комунальні послуги - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Більшість українців вважають економічний стан своєї сім'ї поганим. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, посилаючись на дані соцопитування, передає УНН.

"Влада вирішила, що коли холодильник порожніє, слід голосніше включити телевізор. Причому складається враження, що проблеми у людей створюються політтехнологами спеціально, щоб потім переможно їх вирішити для картинки на блакитному екрані. Якби справжні проблеми вирішувалися так само легко, як придумані.

Наприклад, нещодавнє ідіотське рішення Ощадбанку про введення комісій по комунальним платежам.

Звичайно, кращого часу для його публікації, ніж під час перших шокуючих платіжок, важко запропонувати. Але тут же з'являється президент і вольовим рішенням скасовує плату за послуги. Начебто при багаторазовому зростанні тарифів має значення комісія. Влада намагається використовувати PR-техніки замість зростання добробуту людей за рахунок реформ. Розчарую. Вони вже не діють", - зазначив політик.

За даними соцопитування, більшість українців не впевнені, що зможуть оплатити комунальні платежі.

"Як показують результати жовтневого соціологічного опитування компанії Research & Branding Group, більше половини українців (56%) оцінюють матеріальне становище своїх сімей як погане, ще 39% опитаних вважають матеріальне становище своєї сім'ї середнім і тільки 3% жителів України вважають економічний стан своєї сім'ї хорошим. У свою чергу, оцінюючи свої можливості оплачувати комунальні послуги в майбутній опалювальний сезон, бильша частина українців (47%) не впевнені, але сподіваються, що зможуть їх оплачувати. При цьому більше третини жителів країни (36%) впевнені, що не зможуть оплатити комунальні послуги ", - резюмував С.Арбузов.

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