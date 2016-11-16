Более трети жителей страны уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги - С.Арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Большинство украинцев считают экономическое положение своей семьи плохим. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, ссылаясь на данные соцопроса, передает УНН.
"Власть решила, что когда холодильник пустеет, следует погромче включить телевизор. Причем создается впечатление, что проблемы у людей создаются политтехнологами специально, чтобы потом победоносно их решить для картинки на голубом экране. Если бы настоящие проблемы решались так же легко, как придуманные.
Например, недавнее идиотское решение Сбербанка о введении комиссий по коммунальным платежам.
Конечно, лучшего времени для его публикации, чем во время первых шокирующих платежек, трудно предложить. Но тут же появляется президент и волевым решением отменяет плату за услуги. Вроде при многократном росте тарифов важна комиссия. Власть пытается использовать PR-техники вместо роста благосостояния людей за счет реформ. Разочарую. Они уже не действуют ", - отметил политик.
По данным соцопроса, большинство украинцев не уверены, что смогут оплатить коммунальные платежи.
"Как показывают результаты октябрьского социологического опроса компании Research & Branding Group, более половины украинцев (56%) оценивают материальное положение своих семей как плохое, еще 39% опрошенных считают материальное положение своей семьи средним и только 3% жителей Украины считают экономическое положение своей семьи хорошим. В свою очередь, оценивая свои возможности оплачивать коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон, большая часть украинцев (47%) не уверены, но надеются, что смогут их оплачивать. При этом более трети жителей страны (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги ", - резюмировал С.Арбузов.