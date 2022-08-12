Більше сотні українських лікарів отримали дозвіл на роботу в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Латвійське товариство лікарів (LĀB) вже видало дозволи на практику в Латвії 113 українським лікарям та стоматологам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.lv.
Загалом інтерес до отримання тимчасового дозволу виявили 180 українців. Латвія, як і раніше, є єдиною країною в Європі, яка у прискореному порядку надає українським лікарям можливість працювати за професією.
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“Незважаючи на складну ситуацію та великий обсяг роботи, співробітники Латвійського товариства лікарів змогли зробити те, що не робить жодна з великих та багатих європейських країн. Ми допомогли українським колегам повернутися у свою професію та продовжувати допомагати людям, адже у цьому полягає місія і суть кожного лікаря, де б він не знаходився. Ми дуже сподіваємося, що робота допоможе їм хоч трохи пом'якшити біль від того, що відбувається на батьківщині, і дасть надію на майбутнє", — підкреслила президент LB Ілзе Айзсилнієце.
LĀB надає українським лікарям безкоштовну підтримку у підготовці та поданні необхідних документів, а також у співпраці з Фондом інтеграції суспільства пропонує можливість вивчення латиської мови, необхідної для роботи у сфері охорони здоров'я.
Планується, що ще 35 осіб, які подали документи, незабаром отримають дозволи на практику, але рішення ще не ухвалено. Також сім осіб мають пройти тест перед видачею дозволу.
Українські лікарі та стоматологи, які отримали дозволи на практику, вже працюють у найбільших лікарнях та медзакладах Риги та регіонів, а також у приватному секторі. Медустанови, які влаштовують на роботу будь-якого лікаря, зокрема українця, мають проінформувати про це Інспекцію охорони здоров'я.