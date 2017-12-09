Більше 37 тис. осіб перетнули за добу лінію розмежування в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнуло майже 37,1 тис. осіб та 5,1 тис. автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, залишається інтенсивним. Минулої доби він характеризувався певним збільшенням.
Загалом учора в КПВВ було оформлено 37,1 тисяч осіб та 5,1 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 8530 осіб та 1065 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9550 осіб та 1835 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6690 осіб та 1220 транспортних засобів;
“Гнутове” — 4355 осіб та 1025 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 7990 осіб.
Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/60; “Мар’їнка” — 50/90; “Новотроїцьке” — 60/80; “Гнутове” — 30/100.
У ДПСУ нагадали, що 9 та 10 грудня 2017 року в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припинено пропуск громадян. Це пов’язано з ремонтом мостового переходу, що знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території. Заплановано, що контрольний пункту відновить свою роботу 11 грудня 2017 року.
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