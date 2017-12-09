Более 37 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло почти 37,1 тыс. человек и 5,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. За прошедшие сутки он характеризовался определенным увеличением.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 37100 человек и 5100 транспортных средств:
"Майорское" - 8530 человек и 1065 транспортных средств;
"Марьинка" - 9550 человек и 1835 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6690 человек и 1220 транспортных средств;
"Гнутово" - 4355 человек и 1025 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7990 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 60/80; "Гнутово" - 30/100.
В ГНСУ напомнили, что 9 и 10 декабря 2017 в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекращено пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря 2017.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли из минометов Водяное и Широкино .