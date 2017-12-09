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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 55269 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 33992 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104577 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106205 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122935 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104708 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106825 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117319 просмотра

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Более 37 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО

Более 37 тыс. человек пересекли за сутки линию разграничения в АТО

Киев  •  УНН

 • 11844 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. За прошедшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло почти 37,1 тыс. человек и 5,1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. За прошедшие сутки он характеризовался определенным увеличением.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 37100 человек и 5100 транспортных средств:

"Майорское" - 8530 человек и 1065 транспортных средств;

"Марьинка" - 9550 человек и 1835 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6690 человек и 1220 транспортных средств;

"Гнутово" - 4355 человек и 1025 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7990 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 50/90; "Новотроицкое" - 60/80; "Гнутово" - 30/100.

В ГНСУ напомнили, что 9 и 10 декабря 2017 в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекращено пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находится в КПВВ в направлении неподконтрольной территории. Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря 2017.

Как сообщал УНН, боевики обстреляли из минометов Водяное и Широкино .

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