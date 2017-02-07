Більше 360 територіальних громад створено в Україні в рамках реформи децентралізації - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Україні наразі утворено 366 територіальних громад в рамках реформи децентралізації. Про це йдеться у звіті Національної ради реформ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Об’єднання територіальних громад в рамках реформи децентралізації триває — наразі їх уже 366”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, представники Ради Європи під час зустрічі з українською делегацією відзначили значний успіх, досягнутий Україною на шляху децентралізації, та закликали до продовження цієї реформи, а також підтвердили готовність і надалі надавати експертну та організаційну підтримку Україні у цій сфері.
нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Генадій Зубко заявив, що з 2015 року завдяки реформі децентралізації доходи місцевих бюджетів в Україні зросли на 49%.