Более 360 территориальных общин создано в Украине в рамках реформы децентрализации - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Украине сейчас создано 366 территориальных общин в рамках реформы децентрализации. Об этом говорится в отчете Национального совета реформ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Объединение территориальных общин в рамках реформы децентрализации продолжается - теперь их уже 366", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украине в этой сфере.
Напомним, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что с 2015 года благодаря реформе децентрализации доходы местных бюджетов в Украине выросли на 49%.