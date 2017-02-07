Более 360 территориальных общин создано в Украине в рамках реформы децентрализации - АП

"Объединение территориальных общин в рамках реформы децентрализации продолжается - теперь их уже 366", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, представители Совета Европы во время встречи с украинской делегацией отметили значительный успех, достигнутый Украиной на пути децентрализации, и призвали к продолжению этой реформы, а также подтвердили готовность и в дальнейшем оказывать экспертную и организационную поддержку Украине в этой сфере.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, что с 2015 года благодаря реформе децентрализации доходы местных бюджетов в Украине выросли на 49%.