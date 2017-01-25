Більше 190 тис. українців захворіли на грип та ГРВІ за минулий тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За минулий тиждень, з 16 по 22 січня, на грип та ГРВІ захворіло 190 205 осіб, з них 55,7 % — діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7 % менший за попередній. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.
Як і на минулому тижні, найвищий показник захворюваності зареєстровано у Волинській, найменший — у Харківській областях.
“Госпіталізовано 7 143 особи — 3,8 % від захворілих. Кількість госпіталізованих серед пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою, менше минулого тижня на 29,2 %. Найчастіше медичної допомоги в умовах стаціонару потребували діти до 4 років”. — сказано у повідомленні.
У трьох областях України інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ все ще перевищували епідемічні пороги менше ніж на 50 % — у Волинській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.
Також повідомляється, що на минулому тижні в Україні зареєстрований летальних випадок.