Более 190 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. За прошедшую неделю, с 16 по 22 января, гриппом и ОРВИ заболели 190 205 человек, из них 55,7% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7% меньше предыдущего. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.
Как и на прошлой неделе, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской, наименьший - в Харьковской областях.
"Госпитализированы 7143 человека - 3,8% от заболевших. Количество госпитализированных среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью, меньше на прошлой неделе на 29,2%. Чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет", - сказано в сообщении.
В трех областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ все еще превышали эпидемические пороги менее чем на 50% - в Волынской, Закарпатской и Днепропетровской областях.
Также сообщается, что на прошлой неделе в Украине зарегистрирован летальный случай.