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Більш ніж 150 виплат прив’язані до прожиткового мінімуму – Соколовська

Більш ніж 150 виплат прив’язані до прожиткового мінімуму – Соколовська

Київ • УНН

 • 14525 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. До поняття прожиткового мінімуму прив’язані більше 150 різних видів виплат, серед яких зарплати, оклади, виплати у відрядження, пеня. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.

"Що в нас вийшло. Ми коли проаналізували законодавство, більше 150 виплат прив’язані до прожиткового мінімуму. Це і посадові оклади, зарплати, виплати у відрядження, це і пені. І очевидно, що всі вони відбиваються на можливості уряду для його швидкого підвищення (прожиткового мінімуму)", - розповіла Соколовська.

Так, у мінсоцполітики запропонували уряду проект, який все, крім соцвиплат відв’язує від поняття про прожитковий мінімум.

"Ми запропонували інші підходи до системи оплати праці і до виплат, визначення пені і штрафів", - додала міністр.

Раніше УНН повідомляв, за інформацією Мінсоцполітики, сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Міністерством соціальної політики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, що дозволить поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, уряд підготував законопроект, який змінює роботу прожиткового мінімуму, як показника, що впливав на заробітну плату. Це перший крок до підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році.

Українські Національні Новини

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