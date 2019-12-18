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Более чем 150 выплат привязаны к прожиточному минимуму - Соколовская

Более чем 150 выплат привязаны к прожиточному минимуму - Соколовская

Киев  •  УНН

 • 14524 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. К понятию прожиточного минимума привязаны более 150 различных видов выплат, среди которых зарплаты, оклады, выплаты в командировку, пеня. Об этом во время парламентских слушаний по проблеме формирования прожиточного минимума в Украине сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает корреспондент УНН.

"Что у нас получилось. Мы когда проанализировали законодательство, более 150 выплат привязаны к прожиточному минимуму. Это и должностные оклады, зарплаты, выплаты в командировку, это и пени. И очевидно, что все они отражаются на возможности правительства для его быстрого повышения (прожиточного минимума)", - рассказала Соколовская.

Так, в Минсоцполитики предложили правительству проект, который все, кроме соцвыплат отвязывает от понятия о прожиточном минимуме.

"Мы предложили другие подходы к системе оплаты труда и к выплатам, определение пени и штрафов", - добавила министр.

Ранее УНН сообщал, по информации Минсоцполитики, сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Министерством социальной политики законопроекту об отвязке ряда выплат прожиточного минимума, что позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство подготовило законопроект, меняющий работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году.

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