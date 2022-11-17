білоруська делегація наступного тижня їде до Ірану для обговорення виробництва боєприпасів – розвідка

Деталі

Повідомляється, що влада білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

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“У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування”, – інформують в ГУР.

Доповнення

За даними Генерального Штабу ЗСУ, на території білорусі продовжується розгортання військ так званої союзної держави та військова підготовка мобілізованих громадян російської федерації.