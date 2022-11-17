білоруська делегація наступного тижня їде до Ірану для обговорення виробництва боєприпасів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Білоруська делегація наступного тижня вирушить до Ірану для обговорення виробництва боєприпасів. Про це інформує Головне управління розвідки, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що влада білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.
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“У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування”, – інформують в ГУР.
Доповнення
За даними Генерального Штабу ЗСУ, на території білорусі продовжується розгортання військ так званої союзної держави та військова підготовка мобілізованих громадян російської федерації.