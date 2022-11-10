білорусь продовжує підготовку мобілізованих росіян - Генштаб

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«На території республіки білорусь продовжуються заходи розгортання регіонального угруповання військ так званої союзної держави, яка може діяти на Волинському та Поліському операційних районах. У білорусі проводяться заходи з підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих на території рф осіб. На даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу», – повідомив Громов.

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Станом на першу декаду листопада росія змогла мобілізувати 270 тисяч осіб. Проте, зберігаються проблеми із їх матеріально-технічним забезпеченням.