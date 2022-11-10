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білорусь продовжує підготовку мобілізованих росіян - Генштаб

білорусь продовжує підготовку мобілізованих росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 202328 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. На території білорусі продовжується розгортання військ так званої союзної держави та військова підготовка мобілізованих громадян російської федерації. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На території республіки білорусь продовжуються заходи розгортання регіонального угруповання військ так званої союзної держави, яка може діяти на Волинському та Поліському операційних районах. У білорусі проводяться заходи з підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих на території рф осіб. На даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу», – повідомив Громов.

Нагадаємо

Станом на першу декаду листопада росія змогла мобілізувати 270 тисяч осіб. Проте, зберігаються проблеми із їх матеріально-технічним забезпеченням.

Українські Національні Новини

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