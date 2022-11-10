росія мобілізувала 270 тисяч осіб і не може впоратися із забезпеченням - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на першу декаду листопада росія змогла мобілізувати 270 тисяч осіб. Проте, зберігаються проблеми із їх матеріально-технічним забезпеченням. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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«російська федерація продовжує проводити так звану часткову мобілізацію, і, за наявною інформацією, станом на першу декаду листопада призвано понад 270 тисяч осіб із 300 тисяч запланованих. Зберігаються проблеми із відсутності у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення мобілізованого особового складу, а також інструкторів для їх належної підготовки до бойових дій», – повідомила Маляр.
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Нагадаємо
За даними ГУР, мобілізовані у рф змушені самі купувати форму та спорядження, не вистачає ані грошей, ані їжі.