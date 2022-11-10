беларусь продолжает подготовку мобилизованных россиян - Генштаб

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«На территории республики беларусь продолжаются меры по развертыванию региональной группировки войск так называемого союзного государства, которое может действовать на Волынском и Полесском операционных районах. В беларуси проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из числа мобилизованных на территории россии лиц. В настоящее время продолжается уточнение мест для размещения личного состава», – сообщил Громов.

Напомним

По состоянию на первую декаду ноября россия смогла мобилизовать 270 тысяч человек. Однако сохраняются проблемы с их материально-техническим обеспечением.