белорусская делегация на следующей неделе едет в Иран для обсуждения производства боеприпасов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. белорусская делегация на следующей неделе отправится в Иран для обсуждения производства боеприпасов. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.
Детали
Сообщается, что власти беларуси ищут возможность отладки на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.
Цитата
“В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки”, – информируют в ГУР.
Дополнение
По данным Генерального Штаба ВСУ, на территории беларуси продолжается развертывание войск так называемого союзного государства и военная подготовка мобилизованных граждан российской федерации.