белорусская делегация на следующей неделе едет в Иран для обсуждения производства боеприпасов - разведка

Детали

Сообщается, что власти беларуси ищут возможность отладки на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

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“В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки”, – информируют в ГУР.

Дополнение

По данным Генерального Штаба ВСУ, на территории беларуси продолжается развертывание войск так называемого союзного государства и военная подготовка мобилизованных граждан российской федерации.