Білорусь у відповідь висилає двох литовських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Білорусь дзеркально оголосила персонами нон грата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника. Про це заявив начальник управління інформації та цифрової дипломатії - прессекретар МЗС Анатолій Глаз, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
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"Виходячи з принципу взаємності, ми були змушені прийняти сьогодні дзеркальні заходи і оголосити персонами нон грата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника. Їм запропоновано залишити Білорусь протягом семи днів", - заявив Глаз.
За його словами, Білорусь розцінює сьогоднішнє рішення Вільнюса про висилку білоруських дипломатів як абсолютно необгрунтований крок.
"Одне з логічних пояснень - в Литві свідомо підвищують градус ескалації у відносинах з Білоруссю", - сказав офіційний представник МЗС.
Що було раніше
У Литві оголосили двох співробітників посольства Білорусі в Вільнюсі персонами non grata.
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, заявив, що рішення є виразом солідарності з Латвією.
Так, кілька днів тому Білорусь безпідставно вислала співробітників посольства Латвії в Мінську.
Доповнення
Латвія і Литва, а також Естонія - вирішили закрити свій авіапростір для білоруських авіаліній.
Контекст
Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.
Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до свого авіапростору та аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" до або з Білорусі.
При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.