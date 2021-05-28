Беларусь в ответ высылает двух литовских дипломатов

Детали

"Исходя из принципа взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - заявил Глаз.

По его словам, Беларусь расценивает сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг.

"Одно из логических объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - сказал официальный представитель МИД.

Что было раньше

В Литве объявили двух сотрудников посольства Беларуси в Вильнюсе персонами non grata.



Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис заявил, что решение является выражением солидарности с Латвией.

Так, несколько дней назад Беларусь безосновательно выслала сотрудников посольства Латвии в Минске.

Дополнение

Латвия и Литва, а также Эстония - решили закрыть свое авиапространство для белорусских авиалиний.



Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своему авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.