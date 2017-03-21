Білорусь посилила охорону кордону з Україною після спроби прориву
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ділянка кордону в районі білоруського пункту пропуску “Олександрівка” охороняється в посиленому режимі після вчорашньої спроби його прориву невідомими на джипі. Про це передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
“У зоні відповідальності Мозирського прикордонного загону проводяться оперативно-розшукові заходи. У зв’язку з цим посилено заходи безпеки як в самих пунктах пропуску, так і на території прикордонної зони. Співробітники органів прикордонної служби здійснюють заходи щодо контролю в’їзду, входу та перебування у прикордонній зоні осіб і транспортних засобів”, — повідомив офіційний представник Державного прикордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.
За його словами, ретельніше проводиться огляд транспортних засобів та посилено заходи щодо перевірки документів.
Також за фактом спроби прориву через державний кордон слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу за ч.2 ст.333 прим.1 Кримінального кодексу Білорусі (незаконне переміщення через державний кордон зброї, боєприпасів за попередньою змовою групою осіб).
Нагадаємо, вчора, 20 березня, невідомі на джипі намагалися прорватися з України до Білорусі.
Як повідомляв УНН, Державна прикордонна служба України також посилила контроль на кордоні через озброєних на джипі.