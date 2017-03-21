Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118096 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177021 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129424 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124509 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117068 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107508 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103904 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва

Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва

Киев  •  УНН

 • 26950 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Участок границы в районе белорусского пункта пропуска "Александровка" охраняется в усиленном режиме после вчерашней попытки его прорыва неизвестными на джипе. Об этом передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудники органов пограничной службы осуществляют мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств", - сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, тщательно проводится осмотр транспортных средств и усилены меры по проверке документов.

Также по факту попытки прорыва через государственную границу следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2 ст.333 прим.1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, вчера, 20 марта, неизвестные на джипе пытались прорваться из Украины в Беларусь.

Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины также усилила контроль на границе из-за вооруженных на джипе.

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