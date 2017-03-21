Беларусь усилила охрану границы с Украиной после попытки прорыва
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Участок границы в районе белорусского пункта пропуска "Александровка" охраняется в усиленном режиме после вчерашней попытки его прорыва неизвестными на джипе. Об этом передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"В зоне ответственности Мозырского пограничного отряда проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В связи с этим усилены меры безопасности как в самих пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудники органов пограничной службы осуществляют мероприятия по контролю въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств", - сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
По его словам, тщательно проводится осмотр транспортных средств и усилены меры по проверке документов.
Также по факту попытки прорыва через государственную границу следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2 ст.333 прим.1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через государственную границу оружия, боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, вчера, 20 марта, неизвестные на джипе пытались прорваться из Украины в Беларусь.
Как сообщал УНН, Государственная пограничная служба Украины также усилила контроль на границе из-за вооруженных на джипе.