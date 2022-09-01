білорусь на навчаннях відпрацьовуватиме захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей – Генштаб

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«З 8 по 14 вересня збройними силами республіки білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання. Його основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ із звільнення території, що тимчасово захоплена противником. Особливостями даного навчання є те, що вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, ведення контрнаступу та вихід на державні кордони. Планування спільних дій буде проведено у складі багатонаціонального угруповання на території республіки білорусь за участі зс рф та країн-членів ОДКБ», – повідомив Громов.

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Він додав, що задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави.

Не виключається, що під так званою “втраченою територією” маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Проте Збройні Сили України готові до будь-якого перебігу подій, в тому числі і на північному напрямку нашої держави, додали в Генштабі

Нагадаємо

білорусь вже 17 тижнів поспіль продовжує військові навчання, названо нову дату.

Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду, повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.