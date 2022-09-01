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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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беларусь на учениях будет отрабатывать захват Волынской, Ровенской и Житомирской областей – Генштаб

Киев • УНН

 • 347928 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В период с 8 по 14 сентября на территории беларуси планируются совместные учения вс рб, рф и других стран-членов группы ОДКБ. Не исключается подготовка к наступлению на севере Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

беларусь на учениях будет отрабатывать захват Волынской, Ровенской и Житомирской областей – Генштаб

Цитата

«С 8 по 14 сентября вооруженными силами республики беларусь запланировано проведение командно-штабного обучения. Его основное внимание предположительно будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление по освобождению территории, временно захваченной противником. Особенностью данного обучения является то, что впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, ведение контрнаступления и выход на государственные границы. Планирование совместных действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории республики беларусь при участии рф и стран-членов ОДКБ», – сообщил Громов.

Детали

Он добавил, что замыслом командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства.

Не исключается, что под так называемой “утраченной территорией” подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Однако Вооруженные Силы Украины готовы к любому течению событий, в том числе и на северном направлении нашего государства, добавили в Генштабе

Напомним

беларусь уже 17 недель подряд продолжает военные учения, названа новая дата.

Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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