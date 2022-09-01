беларусь на учениях будет отрабатывать захват Волынской, Ровенской и Житомирской областей – Генштаб

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«С 8 по 14 сентября вооруженными силами республики беларусь запланировано проведение командно-штабного обучения. Его основное внимание предположительно будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление по освобождению территории, временно захваченной противником. Особенностью данного обучения является то, что впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, ведение контрнаступления и выход на государственные границы. Планирование совместных действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории республики беларусь при участии рф и стран-членов ОДКБ», – сообщил Громов.

Детали

Он добавил, что замыслом командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства.

Не исключается, что под так называемой “утраченной территорией” подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Однако Вооруженные Силы Украины готовы к любому течению событий, в том числе и на северном направлении нашего государства, добавили в Генштабе

Напомним

беларусь уже 17 недель подряд продолжает военные учения, названа новая дата.

Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.