беларусь на учениях будет отрабатывать захват Волынской, Ровенской и Житомирской областей – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В период с 8 по 14 сентября на территории беларуси планируются совместные учения вс рб, рф и других стран-членов группы ОДКБ. Не исключается подготовка к наступлению на севере Украины. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает УНН.
Цитата
«С 8 по 14 сентября вооруженными силами республики беларусь запланировано проведение командно-штабного обучения. Его основное внимание предположительно будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление по освобождению территории, временно захваченной противником. Особенностью данного обучения является то, что впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, ведение контрнаступления и выход на государственные границы. Планирование совместных действий будет проведено в составе многонациональной группировки на территории республики беларусь при участии рф и стран-членов ОДКБ», – сообщил Громов.
Детали
Он добавил, что замыслом командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства.
Не исключается, что под так называемой “утраченной территорией” подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Однако Вооруженные Силы Украины готовы к любому течению событий, в том числе и на северном направлении нашего государства, добавили в Генштабе
Напомним
беларусь уже 17 недель подряд продолжает военные учения, названа новая дата.
Стоит отметить, что белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта, сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.