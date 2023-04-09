білорусь і рф виробляють механізм реалізації угоди про єдину промислову політику

рогожник повідомив, що міністерство промисловості білорусі та міністерство промисловості і торгівлі росії виробляють механізм реалізації двох стратегічно важливих для промисловості Союзної держави міжурядових угод: про визнання технологічних операцій і про проведення єдиної промислової політики.

«Реалізація документів здійснюється через взаємодію відповідних робочих груп, створених сторонами, - зазначив рогожник.

Повідомляється, що основна мета зазначених угод - забезпечення скоординованої роботи галузей промисловості двох країн.

«Загалом реалізація угод спрямована на створення єдиного промислового простору та об'єднання матеріального й інтелектуального потенціалів промислових підприємств. Сьогодні це особливо актуально в умовах, що склалися, коли до двох країн застосовуються санкційні заходи з боку недружніх країн і мають місце відмови від роботи з боку іноземних постачальників технологій і комплектуючих», - стверджується в повідомленні.

Доповнення

лукашенко стверджує, що провів з путіним "фундаментальні переговори".