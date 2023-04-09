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білорусь і рф виробляють механізм реалізації угоди про єдину промислову політику

білорусь і рф виробляють механізм реалізації угоди про єдину промислову політику

Київ • УНН

 • 668164 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. білорусь і росія виробляють механізм реалізації угоди про єдину промислову політику. Про це заявив міністр промисловості білорусі олександр рогожник, передає УНН зі посиланням на БЕЛТА.

рогожник повідомив, що міністерство промисловості білорусі та міністерство промисловості і торгівлі росії виробляють механізм реалізації двох стратегічно важливих для промисловості Союзної держави міжурядових угод: про визнання технологічних операцій і про проведення єдиної промислової політики.

«Реалізація документів здійснюється через взаємодію відповідних робочих груп, створених сторонами, - зазначив рогожник.

Повідомляється, що основна мета зазначених угод - забезпечення скоординованої роботи галузей промисловості двох країн.

«Загалом реалізація угод спрямована на створення єдиного промислового простору та об'єднання матеріального й інтелектуального потенціалів промислових підприємств. Сьогодні це особливо актуально в умовах, що склалися, коли до двох країн застосовуються санкційні заходи з боку недружніх країн і мають місце відмови від роботи з боку іноземних постачальників технологій і комплектуючих», - стверджується в повідомленні.

Доповнення

лукашенко стверджує, що провів з путіним "фундаментальні переговори".

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