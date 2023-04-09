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беларусь и рф вырабатывают механизм реализации соглашения о единой промышленной политике

беларусь и рф вырабатывают механизм реализации соглашения о единой промышленной политике

Киев • УНН

 • 668160 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. беларусь и россия вырабатывают механизм реализации соглашения о единой промышленной политике. Об этом заявил министр промышленности беларуси александр рогожник, передает УНН со ссілкой на БЕЛТА.

рогожник сообщил, что министерство промышленности беларуси и министерство промышленности и торговли россии вырабатывают механизм реализации двух стратегически важных для промышленности Союзного государства межправительственных соглашений: о признании технологических операций и о проведении единой промышленной политики.

«Реализация документов осуществляется через взаимодействие соответствующих рабочих групп, созданных сторонами, - отметил рогожник.

Сообщается, что основная цель указанных соглашений - обеспечение скоординированной работы отраслей промышленности двух стран.

«В целом реализация соглашений направлена на создание единого промышленного пространства и объединение материального и интеллектуального потенциалов промышленных предприятий. Сегодня это особенно актуально в сложившихся условиях, когда к двум странам применяются санкционные меры со стороны недружественных стран и имеют место отказы от работы со стороны иностранных поставщиков технологий и комплектующих», - утверждается в сообщении.

Дополнение

лукашенко утверждает, что провел с путиным "фундаментальные переговоры".

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