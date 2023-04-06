лукашенко утверждает, что провел с путиным "фундаментальные переговоры"

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"Мы с владимиром владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны", - сказал лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

лукашенко утверждает, что это были результативные переговоры по всем вопросам, которых было более десятка.

Кроме того, лукашенко заявил, что система обороны и ПВО якобы успешно функционируют в союзном государстве.

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Дополнение

Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в российскую федерацию.