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лукашенко утверждает, что провел с путиным "фундаментальные переговоры"

лукашенко утверждает, что провел с путиным "фундаментальные переговоры"

Киев • УНН

 • 1246229 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что накануне провел в москве с российским диктатором владимиром путиным "фундаментальные переговоры", сфокусированные на вопросах обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Мы с владимиром владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны", - сказал лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

лукашенко утверждает, что это были результативные переговоры по всем вопросам, которых было более десятка.

Кроме того, лукашенко заявил, что система обороны и ПВО якобы успешно функционируют в союзном государстве.

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Дополнение

Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в российскую федерацию.

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