лукашенко утверждает, что провел с путиным "фундаментальные переговоры"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что накануне провел в москве с российским диктатором владимиром путиным "фундаментальные переговоры", сфокусированные на вопросах обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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"Мы с владимиром владимировичем провели вчера фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы закрытого характера. Больше внимания уделили вопросам безопасности, вопросам развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны", - сказал лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
лукашенко утверждает, что это были результативные переговоры по всем вопросам, которых было более десятка.
Кроме того, лукашенко заявил, что система обороны и ПВО якобы успешно функционируют в союзном государстве.
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Дополнение
Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в российскую федерацию.