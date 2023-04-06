лукашенко стверджує, що провів із путіним "фундаментальні переговори"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Білоруський правитель олександр лукашенко заявив, що напередодні провів у москві з російським диктатором володимиром путіним "фундаментальні переговори", сфокусовані на питаннях оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Цитата
"Ми з володимиром володимировичем провели вчора фундаментальні переговори. Ми обговорили питання закритого характеру. Більше уваги приділили питанням безпеки, питанням розвитку військово-промислового комплексу та питанням оборони", - сказав лукашенко на засіданні Вищої держради Союзної держави.
лукашенко стверджує, що це були результативні переговори з усіх питань, яких було більше десятка.
Крім того, лукашенко заявив, що система оборони і ППО нібито успішно функціонують у союзній державі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: рф чинить тиск на білорусь під гаслом захисту союзної держави
Доповнення
олександр лукашенко прилетів з робочим візитом до російської федерації.