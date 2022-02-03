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Білий дім пояснив перекидання додаткових військових сил США до Європи

Білий дім пояснив перекидання додаткових військових сил США до Європи

Київ • УНН

 • 22939 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рішення Сполучених Штатів про перекидання додаткових американських сил до Європи спрямоване зокрема на те, щоб підтримати, заспокоїти партнерів у регіоні на тлі загрози вторгнення РФ в Україну. Про це сказала під час брифінгу напередодні речниця Білого дому Джен Псакі, пише УНН.

Цитата:

“Президент (Джо Байден — ред.) ясно дав зрозуміти з початку ескалації та нарощування військ на кордоні, і прямо ясно дав зрозуміти (під час переговорів — ред.) з президентом Путіним...: якщо Росія залишиться на шляху ескалації, на що вони явно йдуть, ми внесемо корективи в силову позицію, щоб стримувати і захищатися від будь-якої агресії”, — вказала вона.

“Це не війська, які увійдуть до України. В Україні вони не воюють. Це — це ми, це Сполучені Штати, які дотримуються своїх зобов’язань за статтею 5, щоб підтримати, заспокоїти наших партнерів у регіоні”, — наголосила речниця Білого дому.

Деталі

“Ми обговорюємо з нашими партнерами та союзниками в регіоні, куди прямують ці війська, вже кілька тижнів”, — сказала речниця Білого дому, додавши, що не трактувала б “це як рішення, ухвалене на основі якихось подій за останні 48 годин або пару днів”

Уточнюючи деякі подробиці із заявленого Пентагоном, Псакі зазначила, що тисяча військовослужбовців із 2-го кавалерійського полку армії США, що базується в Німеччині, передислокується до Румунії “у найближчі дні”. Також, з її слів, США переводять 1700 військовослужбовців із Форт-Брегга до Польщі та приблизно 300 військовослужбовців із Форт-Брегга до Німеччини, що має посилити існуючу присутність сил США у Польщі та Німеччині.

З її слів, такі заходи — не перманентні, і не планувалися як перманентні. Однак, не змогла уточнити, коли ці війська вирішать повернути назад, і чи може бути це, якщо РФ вирішить піти на деескалацію, вказавши лише, що США і так “мали військову присутність у всіх цих країнах, де ми збільшуємо чисельність військ”.

“Очевидно, що якщо Росія вирішить піти на деескалацію — вжити заходів щодо деескалації, то це, безумовно, вплине на те, що необхідно для формування сил в інших частинах регіону”, — додала Псакі.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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