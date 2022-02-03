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Белый дом объяснил переброску дополнительных военных сил США в Европу

Белый дом объяснил переброску дополнительных военных сил США в Европу

Киев • УНН

 • 22931 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Решение Соединенных Штатов о переброске дополнительных американских сил в Европу направлено в частности на то, чтобы поддержать, успокоить партнеров в регионе на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом сказала во время брифинга накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

Цитата:

“Президент (Джо Байден — ред.) ясно дал понять с начала эскалации и наращивания войск на границе, и прямо ясно дал понять (во время переговоров — ред.) с президентом Путиным...: если Россия останется на пути эскалации, на что они явно идут, мы внесем коррективы в силовую позицию, чтобы сдерживать и защищаться от любой агрессии”, — указала она.

“Это не войска, которые войдут в Украину. В Украине они не воюют. Это - это мы, это Соединенные Штаты, которые придерживаются своих обязательств по статье 5, чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Детали

“Мы обсуждаем с нашими партнерами и союзниками в регионе, куда направляются эти войска, уже несколько недель”, — сказала пресс-секретарь Белого дома, добавив, что не трактовала бы “это как решение, принятое на основе каких-либо событий за последние 48 часов или пару дней”.

Уточняя некоторые подробности из заявленного Пентагоном, Псаки отметила, что тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, базирующаяся в Германии, передислоцируется в Румынию “в ближайшие дни”. Также, по ее словам, США переводят 1700 военнослужащих из Форт-Брэгга в Польшу и около 300 военнослужащих из Форт-Брэгга в Германию, что должно усилить существующее присутствие сил США в Польше и Германии.

По ее словам, такие меры - не перманентны, и не планировались как перманентные. Однако, не смогла уточнить, когда эти войска решат вернуть назад, и может ли быть это, если РФ решит пойти на деэскалацию, указав лишь, что США и так “имели военное присутствие во всех этих странах, где мы увеличиваем численность войск”.

“Очевидно, что если Россия решит пойти на деэскалацию — принять меры по деэскалации, то это, безусловно, повлияет на то, что необходимо для формирования сил в других частях региона”, — добавила Псаки.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, Москва ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

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