Білий дім: Ер-Ріяд має резервні потужності для збільшення нафтовидобутку на 2 млн барелів

“У відповідь на оцінку президентом дефіциту на нафтовому ринку король Сальман підтвердив, що королівство зберігає резервні потужності в розмірі двох мільйонів барелів на день, які воно буде раціонально використовувати при необхідності для забезпечення балансу і стабільності на ринку в координації з своїми партнерами — виробниками нафти з метою реагування на будь-які можливі наслідки”, — йдеться в документі.

Глави двох держав “підтвердили свою прихильність здоровому і стабільному глобальному енергетичному ринку на благо всіх країн”. “Обидва лідери погодилися з тим, що збалансованість світового нафтового ринку має важливе значення для забезпечення людям в усьому світі доступу до надійного і недорогого енергопостачання”, — зазначила Сандерс.

Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ Ер-Ріяд не давав Трампу обіцянок збільшити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу.