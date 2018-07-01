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Белый дом: Эр-Рияд резервные мощности для увеличения нефтедобычи на 2 млн баррелей

Киев  •  УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом подтвердил наличие у его страны резервных мощностей для увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс по итогам разговора, передает УНН.

“В ответ на оценку президентом дефицита на нефтяном рынке король Сальман подтвердил, что королевство сохраняет резервные мощности в размере двух миллионов баррелей в день, которые оно будет рационально использовать при необходимости для обеспечения баланса и стабильности на рынке в координации с своими партнерами — производителями нефти с целью реагирования на любые возможные последствия”, — говорится в документе.

Главы двух государств “подтвердили свою приверженность здоровому и стабильному глобальному энергетическому рынку на благо всех стран”. “Оба лидера согласились с тем, что сбалансированность мирового нефтяного рынка имеет важное значение для обеспечения людям во всем мире доступа к надежному и недорогостоящему энергоснабжению”, — отметила Сандерс.

Как сообщал УНН, по данным СМИ Эр-Рияд не давал Трампу обещаний увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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