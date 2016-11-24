Безвіз для України можуть відкласти до кінця весни - ЗМІ

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Питання механізму призупинення безвізового режиму можуть відкласти до виборів у Франції у квітні/травні, що гальмуватиме надання безвізу Україні й Грузії. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.