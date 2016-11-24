Безвіз для України можуть відкласти до кінця весни - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Питання механізму призупинення безвізового режиму можуть відкласти до виборів у Франції у квітні/травні, що гальмуватиме надання безвізу Україні й Грузії. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Не впевнений, що механізм призупинення безвізового режиму ухвалять у 2016 році. Можливо, доведеться почекати, поки пройдуть вибори у Франції у квітні/травні”, — повідомив журналіст.
Як повідомляв УНН, польський євродепутат Міхал Боні повідомив, Європарламент може ухвалити необхідне для "безвізу" Україні рішення у січні.