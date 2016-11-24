Безвиз для Украины могут отложить до конца весны - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вопрос механизма приостановления безвизового режима могут отложить до выборов во Франции в апреле / мае, что тормозить предоставления безвиза Украине и Грузии. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Не уверен, что механизм приостановления безвизового режима примут в 2016 году. Возможно, придется подождать, пока пройдут выборы во Франции в апреле / мае ", - сообщил журналист.
Как сообщал УНН, польский евродепутат Михал Бони сообщил, Европарламент может принять необходимое для "безвиза" Украине решение в январе.