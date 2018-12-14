Безсоння допомогло американці виграти в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. 72-річна мешканка американського штату Меріленд виграла 13,3 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Переможниця працює медсестрою в лікарні міста Оуінгс. Вона виграла завдяки безсонню.
"Я відпрацювала зміну, втомилася. Мабуть, тому я довго не могла заснути. Дивилася на годинник, і останнім часом, який я запам'ятала - 11:56 вечора. Ці числа запали мені в голову", - розповіла вона.
На наступний день американка вирушила в магазин за лотерейним квитком.
"Я вирішила зіграти в віртуальні скачки. Вибрала комп'ютерних коней під номерами 11, 5 і 6. Ці номери принесли мені виграш в 13 тис. 323 дол.", - розповіла переможниця.
Також повідомляється, американка виграє в лотерею не вперше. У 2017 році вона зірвала джекпот розміром в 125 тис. дол.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.